Britanyalı bilim insanı: Delta varyantıyla birlikte toplumsal bağışıklık mümkün görünmüyor

Britanya’da parlamentoya Koronavirüs’le ilgili bilgilendirmede bulunan Oxford Aşı Grubu’ndan Prof. Sir Andrew Pollard, Delta varyantıyla birlikte salgında toplumsal bağışıklığın sağlanmasının “mümkün görünmediğini" söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Delta varyantıyla birlikte aşıların bulaşı önlemediğini hatırlatan Prof. Pollard, bu durumda toplumsal bağışıklığın sağlanmasının “bir mit” olduğunu söyledi.

Britanya’da tüm partilerin milletvekillerinden oluşan parlamento grubuna konuşan Prof. Pollard “Bu virüsle ilgili sorun, kızamık olmaması. Eğer nüfusun yüzde 95’i kızamığa karşı aşı olsa virüs nüfus içinde bulaşamazdı. Delta varyantı aşılı insanları da etkileyebiliyor. Aşı olmayan kişilerin virüse yakalanabileceğini biliyoruz. Bu durumda bulaşı tamamen önleyecek bir yolumuz yok” dedi.

Pollard, aşılamada üçüncü doz için ise “Üçüncü dozun kararını Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlarda bir artış görürsek değerlendirmeliyiz” dedi.

Koronavirüs aşılarının Delta varyantında da ağır hastalık ve ölümü önlemede oldukça etkili olduğu bilinse de virüsün tam aşılı bir kişiye bulaşması önlenmiyor.

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ise nüfusun büyük bir çoğunluğunu virüse karşı aşı ya da enfekte olmak yoluyla bağışıklık kazanmış olması gerekiyor.