Britanyalı bakan: Kanıtlar, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine işaret ediyor

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Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Ukrayna'da toplanan kanıtların Rusya'nın ülkede savaş suçları işlediğine işaret ettiğini ve suçlanması gereken kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu belirtti.

Sky News'a konuşan Heappey'e söyleşi sırasında Putin'in bir savaş suçlusu olup olmadığı ile ilgili düşünceleri soruldu. Heappey, "Bence toplanan kanıtlar Ukrayna'da Rusya'nın savaş suçu işlediğine işaret ediyor. Suçların sorumlusu ise bu savaşın emrini veren Putin'dir" dedi

Heappey, savaş suçları ispatlanırsa sadece Putin'in değil, emir komuta zincirindeki herkesin yargılanması gerektiğini dile getirdi. Britanyalı Bakan, "Sadece emirleri takip ediyorduk' diyerek saklanamazlar" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu düşündüğünü söylemişti.