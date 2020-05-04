Britanyalı bakan, bir vatandaşı tehdit ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yakın müttefiklerinden Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, pozisyonunu bir vatandaşı tehdit etmek için kullandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Standartlar Komitesi, Burns'ün babasının kredi konusundaki anlaşmazlığını çözmek için bir olaya müdahil olduğu sonucuna varmıştı.

Başbakanlıktan bir sözcü, Burns'ün komitenin vardığı sonucun ardından görevden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Burns, kabinedeki görevini bıraksa da Avam Kamarası'ndaki görevini sürdüreceğini bildirdi.