Britanyalı aşı uzmanları değerlendirdi: Rus yapımı Sputnik-V güvenilir mi?

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Britanyalı aşı uzmanları, Rusya'nın tescil ettiği ilk Koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin Covid19'u engellemekte ne kadar etkili olabileceğini tartıştı.

Kanada'nın CBC televizyonuna açıklamada bulunan Reading Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Prof. Ian Jones, Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıda kendisini şüpheye düşürecek bir durum görmediğini ifade etti.

Jones, "İlk sonuçların şaşkınlık yarattığına katılıyorum. Ancak bence bu sonuçlar geçerli olmadığı için değildi. Biraz erken yayımladıkları içindi" diye konuştu.