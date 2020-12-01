Britanyalı aşı uzmanları değerlendirdi: Rus yapımı Sputnik-V güvenilir mi?

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Britanyalı aşı uzmanları, Rusya'nın tescil ettiği ilk Koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin Covid19'u engellemekte ne kadar etkili olabileceğini tartıştı.
Kanada'nın CBC televizyonuna açıklamada bulunan Reading Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Prof. Ian Jones, Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıda kendisini şüpheye düşürecek bir durum görmediğini ifade etti.
Jones, "İlk sonuçların şaşkınlık yarattığına katılıyorum. Ancak bence bu sonuçlar geçerli olmadığı için değildi. Biraz erken yayımladıkları içindi" diye konuştu.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan farmakoepidemiyoloji profesörü Stephen Evans, "Sputnik-V sonuçları diğer adenovirüs temelli aşılarda gördüklerimizle benzer" dedi.
Evans bu sonuçlara göre Sputnik-V'nin "makul surette etkili olabileceğini" ancak verilere "hiç şüphe olmaksızın" güvenilemeyeceğini ifade etti.
Evans, "Denemelerin ne kadar iyi takip edildiğini ve ne kadar dikkatli bir şekilde raporlandığını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu ve ekledi; "Aşıyı alan ülkeler, Rusya ürettiği için güvenerek alıyor".
Gamaleya Enstitüsü geçen hafta aşının yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.