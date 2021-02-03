Britanyalı araştırmacılar: Koronavirüs'e yakalananların çoğunda altı ay etkili antikor oluştu

Britanya'da araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanıp iyileşen kişilerin çoğunda vücutlarını en az altı ay virüsten koruyacak kadar antikor geliştiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Haziran ve Kasım 2020 arasında Koronavirüs'e yakalanan kişilerin yüzde 99'unda en az üç ay boyunca, yüzde 88'inde ise altı ay boyunca antikor olduğu tespit edildi.

Araştırmanın bulguları, Koronavirüs atlatan kişilerin çoğunda uzun bir süre yeniden enfekte olmaya karşı koruma olabileceğini gösterdi.

Araştırmaya katkı sağlayanlardan Oxford Üniversitesi'nden epidemoloji profesörü Naomi Allen "Virüse ilk yakalanmadan sonra insanlarda en az altı ay sürebilecek bir koruma sağlanabilir" dedi.

Araştırma için kan örneği alınan 20 bin kişinin yüzde 24'ü hiç semptom göstermeyenler, yüzde 40'ı ise ateş, öksürü, tat ve koku kaybı gibi klasik semptomları göstermeyenler oldu.