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Dünya

Britanya'da Lordlar Kamarası AB'den çıkış için nihai onayı verdi

İngiltere Lordlar Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkılmasını sağlayacak kararı onayladı

14 Mart 2017 04:34

İngiltere Lordlar Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkış kararı için kimi değişiklikler yapmıştı. Ancak parlamentonun alt kanadı, bu değişiklikleri kabul etmemişti.

Bunun üzerine Lordlar Kamarası, söz konusu değişimler olmaksıksızın, AB'den çıkılmasını sağlayacak nihai kararı onayladı.

İngiltere'nin AB'den çıkış kararının üzerinden 262 gün geçerken, AB, İngiltere'nin resmi talebine 48 saat içerisinde yanıt verileceğini duyurdu.

Sonrasında İngiltere'nin birlikten ayrılması için müzakereler başlayacak

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