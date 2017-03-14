Brexit yasa tasarısındaki değişikliklere ret

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısındaki değişiklikleri reddetti.

Brexit yasasında hesapları karıştıran değişiklik

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında kritik değişikliklere uğrayan yasa tasarısı Avam Kamarasında yeniden görüşüldü. Avam Kamarasında bu akşam yapılan oylamada lordların yasada geçtiğimiz günlerde yaptığı iki değişiklik de reddedildi.

Lordlar Kamarası, "Brexit Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan düzenlemede, İngiltere’nin AB’den ayrılma koşullarının belirlenmesinin ardından parlamentonun her iki kanadında yeni bir oylama yapılmasını ve ülkede bulunan AB vatandaşlarının haklarının Brexit sonrasında da korunmasını istemişti.

Avam Kamarası böylece bugün bir kez daha görüştüğü yasa tasarısını eski haline getirip yeniden Lordlar Kamarasına sunmuş oldu.

Seçilmişlikten kaynaklanan ağırlık

Seçimle gelen Avam Kamarasının aksine, Lordlar Kamarasının üyeleri ömür boyu görevde kalıyor. Bu nedenle iktidardaki Muhafazakar Parti Lordlar Kamarası'nda çoğunluğa sahip değil. Ancak Avam Kamarasının seçilmiş olmasında kaynaklanan ağırlığı bulunuyor. Özellikle maliyeye ilişkin konularda Avam Kamarası son sözü söyleme hakkına sahip.

Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edebilir. Ancak Lordların ısrar etmeyip yasayı onaylaması ve ardından Kraliçenin onayına sunması bekleniyor.

Hükümet, tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesinin ardından mart ayı bitmeden Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koymayı hedefliyor.

50. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.