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BBC Türkçe

Britanya'da ilk bira Taş Devri'nde mi yapıldı?

Britanyalılar binlerce yıldır alkollü içki tüketiyor. Peki ülkede ilk içki ne zaman yapıldı ve tadı nasıldı?

01 Aralık 2016 19:39

Britanya'da bira yapımı ne zaman başlamıştı? Bundan 6000-4500 yıl önce, Cilalı Taş Devri olarak da bilinen Neolitik dönemde ne içiyorlardı?

1980'lerde yapılan bir kazıda bulunan ve bira yapımında kullanıldığı sanılan çanak çömleğin 4 bin yıl öncesine ait olduğu görüldü.

Bunların üzerinde tespit edilen polen zerreleri, çok miktarda süpürgeotu ile erkeçsakalı otu ve eğreltiotuna işaret ediyordu.

Bu otların ne amaçla kullanıldığı düşünüldüğünde, arkeologların aklına ilk gelen süpürgeotu birası olmuştu. Ama ağzı ve dişleri temizlemek için hazırlanmış bir karışım ihtimali de düşünüldü.

Kazıyı yapan arkeolog Caroline Wickham-Jones ve ekibi daha sonra bir içki imalathanesinde süpürgeotunu damıtarak bira yapmayı denemiş ve olumlu sonuç almıştı.

İskoçya'nın Aberdeen ve Fife bölgelerinde de Neolitik döneme ait kaplarda süpürgeotu izine rastlandı. Bunların mezar yakınında olması, süpürgeotunun çürüyen ceset kokusunu bastırmak için kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

İskoçya'nın Orkney adasında bulunan 5000 yıl öncesine ait çömleklerin de ateşle temas etmiş olduğu görüldü. Bu çömleklerde, çimlendirilen tahılların alkol üretmek için ısıtılıp fermantasyona tabi tutulduğu sanılıyor.

Fakat alkol birkaç günde uçup ortadan kaybolduğu için, bulunan diğer kalıntılar eski insanların belli alkollü içecekleri yapıp içtiğini kanıtlamak için yeterli görülmüyor.

Başka veriler daha kesin bilgi sunabiliyor. Örneğin, çimlenmiş arpa bira üretimi için iyi bir delil olabiliyor.

Fakat bazı veriler 5300-4400 yıl önce iklim değişikliği yüzünden uzun süreli tahıl sıkıntısına işaret ediyor. Ancak Britanyalılar belki de tahıl yerine bal ile fermantasyon yoluyla bira üretmiş olabilir.

Britanya adalarında bira yapımının yaygın olduğuna dair veriler Romalıların girmesiyle birlikte artıyor. Londra'da bir inşaat alanında bulunan 2000 yıl öncesine ait tahta tablet üzerinde bira yapımına dair bir kayıt bulundu. Bu, Londra'daki ilk kayıt olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'nin kuzeyinde Vindolanda adlı başka bir Roma harabesinde, bir askerin taburu için bira istediğini gösteren bir mektup da var.

 

Ayrıca Roma ve Ortaçağ dönemindeki tahta kupaların tasarımının da içki içmeye uygun yapıldığı, çok miktarda süslemeye rastlandığı belirtiliyor.

1600 yıl kadar önce içki içmek artık iyice yaygınlaşmıştı. Bu döneme ait çok sayıda içki yapımı ile ilgili alet bulunduğu gibi, şiirlerde de içki bahsi geçiyordu. 1300 ila 1000 yıl öncesine ait olduğu sanılan Anglo-Sakson destanı Beowulf'ta da içkiden söz ediliyor.

Glasgow Üniversitesi'ndeki arşivler incelendiğinde en eski tariflerde süpürgeotuna rastlandığı, bugün bira olarak bildiğimiz içkiye tadını veren şerbetçiotunun ise ortaçağ bitiminde kullanılmaya başlandığı görülüyor.

Alkollü içkiler çok eskiden beri özellikle kutlamalara özgü bir içecek olarak kullanılagelmiştir. Fakat 21. yüzyılda eski tarihi biralara ilginin artması, atalarımızın ne içtiği konusundaki merakımızı gösteriyor. Bu yılki bir festivalde bazı bira şirketleri eski tarz özel üretim biraları piyasaya sürdü.

Bugün ayrıca geleneksel ve yerel tatlara da ilgi artıyor. Üreticiler yeni bitkileri biraya ekleyerek yeni yerel tatlar yaratmaya çalışıyor. Tıpkı atalarımızın yaptığı gibi…

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