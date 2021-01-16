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Koronavirüs

Britanya, yeni Koronavirüs varyantları nedeniyle seyahatçilere karantinayı zorunlu kılma kararı aldı

16 Ocak 2021 12:21

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni Koronavirüs varyantlarının ülkeye girmesini engellemek için pazartesi gününden itibaren ülkeye gelenlere karantinayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

Johnson, yurtdışından ülkeye gelen herkesin negatif Covid-19 testi sunması gerekeceğini söyledi. Aynı zamanda hükûmet, Brezilya'da tespit edilen yeni varyant sebebiyle Güney Amerika ülkelerinden, Portekiz'den ve Cape Verde'den Britanya'ya uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Ülkeyi ziyaret edenler 10 günlüğüne izole edilecek. 5'inci günün sonunda testi negatif çıkanlar karantinadan çıkabilecek.

Johnson, Britanya'nın 80 yaş üstü nüfusunun neredeyse yüzde 45'ine aşı yapıldığını söyledi. 

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