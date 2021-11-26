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Koronavirüs

Britanya: Yeni Koronavirüs varyantı, şu ana kadar gördüklerimiz arasında en kayda değeri

Bilim insanları B.1.1.529'un daha bulaşıcı olabileceğinden endişeleniyor

26 Kasım 2021 08:14

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Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı'nın başındaki Jenny Harries, Güney Afrika'da görülen B.1.1.529 Koronavirüs varyantının şu ana kadar bilim insanları tarafından tespit edilenlerin en 'kayda değeri' olduğunu belirtti.

BBC'nin aktardığına göre bilim insanları B.1.1.529'un daha bulaşıcı ve aşılıları enfekte etmekte daha başarılı olabileceğinden endişeleniyor. 

Harries, "Bu şu ana kadar denk geldiğimiz en kayda değer varyant" dedi ve B.1.1.529'un bulaşıcılığı, ağırlığı ve aşı duyarlılığının belirlenmesi için acil çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Uzman, "Hangi kamu sağlığı hamlelerinin B.1.1.529'un etkilerini sınırlayabileceğini tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Britanya, Güney Afrika ve 5 komşusuna varyantın yayılmasını önlemek için seyahat kısıtlaması getirme kararı aldı.

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