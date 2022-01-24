Britanya yargısı, Assange'a hakkındaki ABD'ye iade kararına Yüksek Mahkeme'de itiraz etme hakkı tanıdı

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iadesi ile ilgili karara Britanya Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edebileceğine karar verildi.

TIKLAYIN | Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Aralık ayında bir alt mahkemenin Assange'ın akıl sağlığının durumu nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki kararını iptal eden Londra Yüksek Mahkemesi, Assange'ın en üst mahkemeye itiraz etme hakkı olduğunu kararlaştırdı.

Öte yandan mahkeme, Wikileaks kurucusuna direkt itiraz hakkı tanımadı; yani itirazın mahkemede görülüp görülmeyeceğine Britanya yargı sisteminin en yetkili mahkemesi olan Britanya Yüksek Mahkemesi karar verecek.

Britanya'da iptal edilen ilk kararda hakim, Assange'ın ABD'de cezaevine girmesi durumunda yüksek ihtimalle intihar edeceğini belirterek Washington'un iade talebini kabul etmemişti.

ABD, 50 yaşındaki Assange'a Wikileaks'in yayımladığı dosyalar nedeniyle casusluk yasası kapsamında 18 farklı suçlama yöneltiyor. Wikileaks kurucusu iade edilir ve suçlu bulunursa ömrünün kalanını demir parmaklıklar arkasında geçirecek.

Birçok hak örgütü, Assange'ın ABD'de adil bir şekilde yargılanmayacağını savunuyor.