Britanya'ya bağlı Antarktika'daki üs dönemlik çalışacak ekip arıyor; görevler arasında penguen sayımı da var

Birleşik Krallık Antarktika Mirası Vakfı (UKAHT), Antarktika’da beş ay geçirecek ve burada postane bulunan Port Lockroy üssünü işletecek ekibi arıyor. Antarktika’da çalışacak ekibin görevlerinden biri de penguenlerin sayımı olacak.

CBC’de yer alan habere göre, UKAHT, Antarktika’da bulunan Goudier Adası’ndaki postane, müze ve hediyelik eşya dükkanını işletecek mevsimlik ekip arıyor.

Ekibin eski çalışanlarından Vicky Inglis, buradaki çalışma şartlarını anlattı. “Alıştığımız modern lüksler burada yoktu” diyen Inglis, suyun kendilerine teknelerle ulaştırıldığını, şebeke olmadığını söyledi. Buzların gemilerin ulaşması için fazla kalın olduğu durumlarda da ekibin buz eriterek su içebildiğini söyledi.

Adayı binlerce Gentoo pengueniyle paylaştıklarını söyleyen Inglis “Yaşadığımız alanın çevresinde yuvalar kuruyorlar bu nedenle penguenlerin hayatını çok etkilememek için dikkatli davranmamız gerekiyor” dedi.

Inglis, adadaki işlerinden birinin penguenleri ve yumurtalarını sayarak nüfus gözetim programına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Her gün yüzlerce başvuru alındığını belirten UKAHT, üs lideri, mağaza müdürü ve genel asistandan oluşan bir ekip kurulacağını, aylık maaşın 1250 pound ile 1800 pound arasında olacağını söyledi.

Antarktika’da neden postane var?

Post Lockroy, Britanya’nın Antarktika’daki ilk kalıcı bilimsel araştırma üssü olmuş ve 1944-1662 yılları arasında aktif olmuştu. Birleşik Krallık Antarktika Mirası, 2006 yılında burayı devralarak turistik ve koruma alanı haline getirdi.