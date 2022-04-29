Britanya Virjin Adaları Başbakanı, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle ABD'de tutuklandı

Karayipler'de bulunan Britanya'ya bağlı adalar topluluğu Britanya Virjin Adaları Başbakanı Andrew Alturo Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD'de tutuklandı.

Miami Herald gazetesinin haberine göre, bir kongre için Miami’yi ziyaret eden Fahie ve Karayip takımadalardaki limanlar otoritesi başkanı Oleanvine Maynard ABD’li Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından yanlarındaki 700 bin dolar para ile tutuklandı.

Fahie ve Maynard’ın şu anda federal bir hapishanede tutulduğu ve bugün mahkemeye çıkacağı açıklandı. Başbakan’ın ayrıca kara para aklama suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Fahie’nin tutuklandığını doğrulayan bir bildiri yayınladı. Truss, “Bu öğleden sonra, Britanya Virjin Adaları’nın başbakanı Andrew Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ABD’de tutuklandı” dedi. Truss, sözlerine “Bu ciddi iddialar karşısında dehşete düştüm.” ifadeleriyle devam etti.