Britanya ve Güney Afrika'dan ön bulgular: Omicron varyantı daha hafif görünse de endişeler sürüyor

Britanya ve Güney Afrika’dan gelen çalışmaların ön bulguları, Koronavirüs’ün Omicron varyantının daha hafif geçiyor olabileceği sonucuna vardı.

BBC’de yer alan habere göre, erken bulgular, Omicron’a yakalananların diğer varyantlara yakalananlara göre daha düşük hastaneye başvurma oranları olduğunu gösterdi. Öte yandan Omicron vakaları daha hafif görünse de, hızlı bulaşıcılığıyla çok fazla insanı enfekte eden virüsün hastanelerde ciddi bir yoğunluğa neden olabileceği belirtiliyor.

İskoçya’da yapılan çalışma, Koronavirüs vakalarını ve hastaneye başvuran hastaları takip ediyor. Araştırmada, Omicron’un Delta varyantıyla aynı şekilde hareket etmesi durumunda şimdiden 47 kişinin hastaneye yatması beklenirken şu an 15 kişinin yattığı görülüyor.

Araştırmacılar, hastanede tedavi gereken insan sayısında üçte ikilik bir düşüş gördüklerini belirtti.

Bilim insanları, Omicron varyantının daha hafif görülmesinin sebebinin eski enfeksiyonlar ve aşılar olabileceğini de belirtiyor. Londra Imperial College’da yapılan bir analiz, Omicron’daki mutasyonların virüsü Delta’ya göre daha hafif bir hale getirdiğini gösteriyor.