Britanya Ulusal Sağlık Sistemi yöneticisi: Aşılama programı sayesinde Koronavirüs vakaları ve ölümler arasındaki bağlantıyı kırdık

Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yöneticisi Chris Hopson, ülkede uygulanan Koronavirüs'e karşı aşılama programı sayesinde Koronavirüs vakaları ile hastaneye başvuru ve ölüm arasındaki bağlantının kırıldığını söyledi.

NHS yöneticisi Chris Hopson, Times Radyo'ya yaptığı açıklamada "Hastane yöneticileri bize genellikle daha genç hastaların başvurduğunu onların da klinik olarak daha hafif durumda olduklarını söylüyor. Hastaneler bize ciddi oranda düşük ölüm oranları gördüklerini de söylüyor. Yani mesele yalnızca hastaneye gelenlerin sayısıyla ilgili değil, aynı zamanda zarar ve klinik risk derecesiyle ilgili" dedi.

Hopson, hastaneye kimlerin başvurduğunun ve bu kişilerin klinik risk durumunun sayılardan daha önemli bir belirleyici olduğunu söyledi.

Britanya'da normalleşmenin son aşamasına geçilmesi için belirlenen 21 Haziran tarihi tartışılıyor. Delta varyantı nedeniyle Koronavirüs vakalarının artmasından endişe eden bilim insanları, normalleşme tarihinin geciktirilmesi gerektiğini söylerken hükûmet, kararını gelecek günlerdeki verilere göre vereceğini açıkladı.