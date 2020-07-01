Britanya, Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından 3 milyon Hong Konglu için vatandaşlığın önünü açıyor

Çin'in yürürlüğe soktuğu Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından Britanya Başbakanı Boris Johnson, 3 milyon Hong Kong vatandaşına Britanya vatandaşlığı yolunun açıldığını açıkladı.

Britanya Dışişleri Bakanı, Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı "açık bir ihlal" olarak niteledi. Başbakan Boris Johnson ise bugün yaptığı açıklamada "Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun açık bir ihlalidir. Hong Kong'un özerkliğini ve hukukunu ihlal etmektedir. Yasa aynı zamanda ortak deklarasyonla güvence altına alınan hak ve özgürlükleri de tehdit ediyor" dedi.

Johnson, "Çin'in bu yolda devam etmesi durumunda Britanyalı Ulusal (Denizaşırı) konumunda olanların Britanya'ya girerek burada yaşama, çalışma ve daha sonra vatandaşlığa başvurmasının önünü açacağımızı söylemiştik. Ve şimdi de bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Pekin, Mayıs ayında Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin teklifi çıkardığında Britanya, Britanyalı Ulusal (Denizaşırı) pasaportuna sahip olan Hong Kong vatandaşlarının vize sürelerini 6 ila 12 ay arasında uzatarak daha sonra vatandaşlık başvurusu yapmalarının önünü açacaklarını açıklamıştı.

Britanyalı Ulusal (Denizaşırı) , 1997 yılında egemenliğin Çin'e devredilmesinden önce Hong Kong sakinleri olan İngiliz Bağımlı Bölge vatandaşlarına gönüllü kayıt ile verilen bir İngiliz vatandaşı sınıfı. Şu anda aktif olarak bu pasaporta sahip 350 bin kişinin olduğu ancak kararın alınmasından sonra Hong Kong'da yaşayan ve bu pasaporta başvurma hakkı kazanabilecek 2.9 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.