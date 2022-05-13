Britanya: Ukrayna'nın, Rusya'ya baskı yapabilmesi için daha fazla silah yardımına ihtiyacı var

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, dünya liderlerine, 'Rusya'ya daha fazla uluslararası yaptırım uygulanması' ve 'Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edilerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmaya devam edilmesi' konusunda çağrıda bulundu.

Almanya'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında gazetecilere Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olması için daha fazla askeri yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Truss,"Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik ederek ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artırarak Vladimir Putin üzerindeki baskıyı sürdürmemiz şu anda çok önemli" diye konuştu.

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'daki savaşı ve etkisini, özellikle de dünya çapında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışı görüşmek üzere son üç gündür Almanya'da toplanıyor.