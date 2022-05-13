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Dünya

Britanya: Ukrayna'nın, Rusya'ya baskı yapabilmesi için daha fazla silah yardımına ihtiyacı var

"Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması, Putin üzerindeki baskının sürdürülmesi için çok önemli"

13 Mayıs 2022 13:59

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, dünya liderlerine, 'Rusya'ya daha fazla uluslararası yaptırım uygulanması' ve 'Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edilerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmaya devam edilmesi' konusunda çağrıda bulundu. 

Almanya'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında gazetecilere  Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olması için daha fazla askeri yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Truss,"Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik ederek ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artırarak Vladimir Putin üzerindeki baskıyı sürdürmemiz şu anda çok önemli" diye konuştu. 

G7 Dışişleri Bakanları, Ukrayna'daki savaşı ve etkisini, özellikle de dünya çapında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışı görüşmek üzere son üç gündür Almanya'da toplanıyor.

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