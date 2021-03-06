Britanya, "uçan gemi" fotoğrafını konuşuyor

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Denizi izlerken bir anda "uçan bir gemi" gördüğümüzü düşündüğümüzde büyük bir çoğunluğumuzun kafası karışır. Britanyalı David Morris de böyle bir an yaşadı.

Falmouth yakınlarında denizi izleyen Morris, bir anda suyun üzerinde uçuyormuş gibi duran bir gemi gördüğünde "afalladığını" söyledi. Morris, ilginç görüntüyü kamerasıyla kayıt altına aldı.

The Guardian'ın aktardığına göre bu görüntüye "üstün serap" adı verilen göz yanılgısı sebep oluyor. Bu illüzyon kuzeyde alışıldık bir şey olsa da nadiren Britanya'da da görülebiliyor.

BBC'nin meteoroloji uzmanı David Braine, "üstün serap"a sıcaklık terselmesinin sebep olduğunu söyledi. Normalde soğuk hava deniz yüzeyinin yakınında dururken sıcak hava hafif olduğu için yükselir. Bu olayı normal seyrinin dışına çıkıp sıcak hava yükselirken belirli bir yükseklikte kendinden daha sıcak bir hava kütlesi ile karşılaşmasına sıcaklık terselmesi adı veriliyor.

Braine, soğuk hava daha yoğun olduğu için ışığı uzaktan bakanın gözüne doğru büktüğünü söyledi.