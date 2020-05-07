Britanya, Türkiye'den satın alınan 400 bin koruyucu ekipmanı iade ediyor

T24 Dış Haberler

Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs dönemi nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı ortaya çıktı. Britanya Sağlık Bakanlığı kaynakları iade edilecek ekipmanların ücretinin geri alınacağını belirtti.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Britanya'nın askeri kargo uçağı ile Türkiye'den teslim aldığı 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı için iade edileceği ortaya çıktı. Britanya Sağlık Bakanığı'nın doğruladığı bilgiye göre, Türkiye'ye geri gönderilmeyi bekleyen ekipmanlar Heathrow Havalimanı yakınlarında bekletiliyor. Geri gönderilecek 400 bin ekipmanın ücretlerinin talep edileceği belirtildi.

Britanya'da pek çok sağlık çalışanı yeni tip Koronavirüs süreci boyunca hükûmete kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle tepki gösterdi. Hükûmet, eksiğin tamamlanması için vaatlerde bulunurken Türkiye'de bir şirketten de koruyucu ekipman sipariş edildi. Ekipmanlar, Türkiye'de Koronavirüs döneminde alınan ekipman ihracatının ön izne bağlanma kararı nedeniyle Britanya'da hükûmetin açıkladığı tarihlerde teslim edilemedi.

Ekipmanın gecikmeli ulaşması Britanya'da hükûmetin süreci yönetemediği gerekçesiyle eleştirilmesine neden oldu.