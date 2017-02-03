T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Britanya Savunma Bakanı: Putin, Batı'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

Açıklamayı yapan Michael Fallon, ABD seçimlerini de siber saldırı örnekleri arasında saydı

03 Şubat 2017 08:30

Britanya Savunma Bakanı, Rusya'nın, "sistemli siber saldırılar" yoluyla Batı demokrasilerini ve kritik altyapıları hedef aldığı uyarısını yaptı.

Açıklamayı yapan Michael Fallon, "ABD seçimlerini" de siber saldırı örnekleri arasında saydı.

Bakan Michael Fallon, Moskova'nın, "yanlış bilgilendirmeyi silah gibi kullandığını" ve bu sayede Batı devletlerini istikrarsızlaştırmaya, NATO'yu zayıflatmaya çalıştığını da söyledi.

Fallon, NATO üyelerinin ortak siber savunma sistemleri kurmasının "hayati" olduğunu da söyledi.

Britanya Savunma Bakanı Fallon, "sistemli bir şablon içinde" gerçekleştiğini söylediği Rus siber saldırılarından örnekler de açıkladı.

Fallon, ABD seçimleri sırasında ana politik partilerin hack'lenmesi, Fransız TV5Monde kanalının yayınının kesilmesi ve Almanya parlamentosunun alt kanadının iletişim sisteminin hedef alınmasının, Rusya kaynaklı siber saldırılar olduğunu söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı, Almanya genel seçimlerinin de siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Michael Fallon, St Andrews üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Kremlin tarafından yayılan yalancı gerçeklik propogandasını engellemek için "NATO üyelerinin daha fazlasını yapması gerektiğini de söylerek şu cümleleri kaydetti:

"NATO tıpkı havada, denizde ve karada olduğu gibi siber dünyada da kendini savunmaya başlamalıdır. Böylece siber silah kullananlar bunun bir karşılığı olacağını bilir.

Bugün biz bir ülkenin yanlış bilgilendirmeyi silah gibi kullanarak "doğru-sonrası çağını" oluşturduğunu görüyoruz. Rusya açıkça Batı'yı ve NATO'yu zayıflatacak ve ülkeleri istikrarsızlaştıracak yolları test ediyor.

Bu nedenle, NATO'yu güçlü tutmak, Rusya'yı girdiği bu yolda başarıszlığa uğratmak için çalışmak, bizim ve Avrupa'nın yararınadır"

Britanya Savunma Bakanı'nın bu uyarısı, Theresa May'in, NATO üyesi de olan AB devletleri ile Malta'da yapacağı "savunma harcamaları" toplantısından önce geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Britanya Savunma Bakanı RusyaBatıAçıklamayıMichael Fallon ABDSavunma Bakanı RusyaMichael FallonMichael Fallon MoskovaNATOSavunma Bakanı FallonRusABDFransızTV5MondeAlmanyaRusyaSavunma Bakanı AlmanyaFallon St

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24