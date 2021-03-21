Britanya Sağlık Bakanı, erkek siyasetçilere seslendi: Aşı olmaya kısa kollu tişörtle gidersek kıllı göğüslerimizi ortaya çıkarmak zorunda kalmayız

Britanya Avam Kamarası'nda pek çok isim Koronavirüs aşısı olurken Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı olurken gömleğini çıkaran erkek meslektaşlarına aşı olmaya tişörtle gitmelerini önerdi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Matt Hancock "Aşı olmaya kısa kollu bir tişörtle gidersek kıllı göğüslerimizi ortaya çıkarmak zorunda kalmayız" dedi.

Pek çok siyasetçinin Koronavirüs aşısı olurken gömleğini çıkarmak zorunda olduğu anların yaşanmasının ardından Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Muhafazakâr Parti'den aşı olacak Jason McCartney'e "Umarım üstüne kısa kollu bir tişört giyer çünkü bazı meslektaşlar aşı olurken uzun süre düğmelerini açmakla uğraşıyor. Bazı coşkulu kişilerin manzarayı görmekten hoşnut olduğunu tahmin etsem de bence en iyisi biz erkeklerin kısa kollu bir tişörtle aşı olmaya gitmesi. Böylece kıllı göğüslerimizi ortaya çıkarmak zorunda kalmayız" dedi.

McCartney, Hancock'un tavsiyesine uyarak aşı olmaya kısa kollu tişörtle gittiğini söyledi.