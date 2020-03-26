Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı: Prens Charles, Koronavirüs testi sırasının önüne alınmadı

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Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar, Galler Prensi Charles'ın Koronavirüs testi yaptırma sırasının önüne alınmadığını ifade etti.

Sky News'ta bir programa konuk olan Argar'a, "Milyonlarca sağlık çalışanına test yapılmazken, neden Britanya tahtının varisine yapıldı?" diye soruldu.

Argar yanıt olarak, "Benim anladığım kadarıyla durumu ve gösterdiği semptomlar kriterlere uyuyordu" dedi ve ekledi; "Galler Prensi, Koronavirüs testi sırasının önüne alınmadı".

Galler Prensi Charles'ın dün Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.