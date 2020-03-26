T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı: Prens Charles, Koronavirüs testi sırasının önüne alınmadı

26 Mart 2020 12:23

T24 Dış haberler

Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar, Galler Prensi Charles'ın Koronavirüs testi yaptırma sırasının önüne alınmadığını ifade etti.

Sky News'ta bir programa konuk olan Argar'a, "Milyonlarca sağlık çalışanına test yapılmazken, neden Britanya tahtının varisine yapıldı?" diye soruldu.

Argar yanıt olarak, "Benim anladığım kadarıyla durumu ve gösterdiği semptomlar kriterlere uyuyordu" dedi ve ekledi; "Galler Prensi, Koronavirüs testi sırasının önüne alınmadı".

Galler Prensi Charles'ın dün Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.

ETİKETLER

koronavirüstestsalgınprens charlesbritanya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24