Britanya Sağlık Bakanı: Şubat ortasına kadar 13 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapılabilir

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin 13 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapma hedefine şubat ortasında varılabileceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca'dan oluşan üç Koronavirüs aşısına da onay veren Britanya'da aşılama kampanyası sürüyor.

Britanya Sağlık Bakanı Hancock, ülkede şubat ortasında 13 milyon kişinin aşılanmış olabileceğini açıkladı. Hancock, bugün itibarıyla günde 200 bin kişiye Koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi.

Vaka sayılarının günde 60 bini gördüğü İngiltere, geçen hafta salgın başından bu yana en sıkı karantina uygulamasına geçti.