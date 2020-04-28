Britanya Sağlık Bakanı: Koronavirüs bağlantılı nadir görülen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar var

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede bazı çocukların uzmanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile bağlantılı olduğunu söylediği solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

LBC Radyo'ya konuşan Hancock, ülkede bazı çocukların altta yatan hastalıkları olmadığı halde solunum bağlantılı bir nedenle hayatını kaybettiğini söyledi. Hancock, "Koronavirüs'le bağlantılı yeni bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. Yüzde yüz emin değiliz çünkü yakalanan bazı insanların Covid-19 testi pozitif çıkmadı. Araştırmalar sürüyor fakat durum endişe verici" dedi.

Vaka sayısının az olduğunu söyleyen Hancock, Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı doktorların karşılaştıkları vakalarla ilgili Bakanlığa bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı ve çocuklarda kendini gösteren toksik şok benzeri iltihaplanmaya karşı uyarmıştı.

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