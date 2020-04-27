Britanya'da çocuklarda görülen Koronavirüs bağlantılı rahatsızlığa karşı uyarı

Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı ve çocuklarda kendini gösteren toksik şok benzeri iltihaplanmaya karşı uyardı.

Koronavirüs'e bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu.

Uyarıda, “Covid-19’a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta Londra’da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmedir” ifadeleri yer aldı.

Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. NHS’nin uyarısında kaç çocuğun bu durumdan etkilendiği rakamsal olarak açıklanmazken, söz konusu vakalarda Koronavirüs testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.