Britanya Sağlık Bakanı Hancock istifa etti

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, evlilik dışı ilişki sürdürdüğü iddia edilen danışmanıyla, öpüşürken çekilen fotoğraflarının bir gazetede yayımlanmasının ardından istifa etti. Hancock'un istifası, partisinin milletvekillerinden kendisine yaptığı istifa çağrılarının ardından geldi.

Sun gazetesi dün Hancock'un Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir danışmanlığa tayin ettiği Gina Coladangelo 'ya sarılıp, öpüşürken çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Hancock, kendisinin atadığı danışmanı Colandelo'yla fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra "insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzgün olduğunu" söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Başbakan Boris Johnson'a sağlık bakanını görevden alma çağrısı yaptı.

Hancock yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin sözcüsü de "Bakanlar da herkes gibi özel yaşamlarının mahremiyeti hakkına sahiptir. Ne var ki vergi mükellefinin parasıyla, bakanla özel ilişkisi olan yakın arkadaşlara maaşlı iş teklif edildiğinde bu konunun araştırılması gerekir" diye konuştu.