Britanya Sağlık Bakanı Hancock aldatma skandalına karıştı; danışmanıyla öpüşürken görüntülendi

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Koronavirüs salgını boyunca salgını kontrol alma konusunda sıkça eleştirilen Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock'un adı, bu kez bir aldatma skandalına karıştı. Evli Hancock'un danışmanlarından biriyle öpüştüğü görülen kareler yayıldı.

The Mirror'da yer alan habere göre, evli ve üç çocuğu olan Sağlık Bakanı Hancock'un, evli danışmanı Gina Coladangelo ile Sağlık Bakanlığı binasında öpüştüğü anlar kameraya yansıdı.

Fotoğrafların 6 Mayıs'ta çekildiği iddia edildi.

Gina Coladangelo, geçen yılın mart ayında Hancock'un danışmanı olarak çalışmaya başlamıştı.

Britanya İşçi Partisi, iddiaların ardından hükûmetin "görevin kötüye kullanımı" iddialarını araştırması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hancock henüz fotoğraflarla ilgili bir açıklama yapmadı.