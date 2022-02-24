Britanya: Rusya, Ukrayna saldırısı sebebiyle Londra'nın finansal sisteminin dışında tutulacak

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ordusunu Ukrayna topraklarına sokma kararı nedeniyle Rusya'nın Londra'nın finansal sisteminin dışında tutulacağını açıkladı.

Britanya lideri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik havadan, karadan ve denizden başlattığı yeni işgal harekatının ardından aldıkları yeni yaptırım kararlarını duyurdu.

Johnson, Rusya'nın en büyük ikinci bankası VBT'nin de varlıklarının dondurulacağını; Aeroflot'un da Britanya'ya uçmasının yasaklanacağını bildirdi.

Johnson, "Rusya'yı, Avrupa'nın açık ara en büyüğü olan Birleşik Krallık finans sisteminin dışında tutacağız. Sterline erişimleri olmayacak ve Britanya üzerinden kliring ödemeleri yapamayacaklar" dedi.

Yaptırımlar sayesinde Rus devlet ve özel şirketlerinin Britanya'da para toplamasının önleneceğini belirten Johnson, "Rusya vatandaşlarının Britanya bankalarında tutabileceği para miktarını da kısıtlayacağız" dedi.

Johnson, ABD'nin de benzer önlemler alacağını belirtti.