Britanya: Rusya işgal ederse herhangi bir NATO ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığı çok düşük

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Britanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda kendilerinin veya müttefiklerinin asker gönderme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Spectator'a konuşan Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, "Ukrayna bir NATO ülkesi değil. O yüzden Rusya'ya meydan okumak için herhangi birinin Ukrayna'ya asker göndermesi pek olası değil" dedi.

Wallace, "İnsanları gönderecekmişiz gibi kandırmamalıyız. Ukraynalılar da bunun farkında" diye konuştu.

Ukrayna'nın tek başına kalmasının ne anlama geleceğiyle ile ilgili soruyu da yanıtlayan Britanyalı bakan, "Hepimiz bir noktaya kadar kapasitelerini artırmaları için yardımcı olmaya çalışabiliriz. Ancak Ukrayna, NATO'da değil; bu yüzden Putin'i bunu yapmamaya diplomatik olarak ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratına göre Rusya, Ukrayna sınırında şu ana kadar 70 bin asker topladı. Wallace, 16 Kasım'da Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden sonra Kiev'e "kararlı" bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini söylemişti.