Britanya risk grubundakiler için Pfizer'in Covid ilacını onayladı

The Independent'ın son dakika haberine göre, Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 ilacı, Britanya'da risk grubundakiler için kullanım onayı aldı.

Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 ilacı Paxlovid, Britanya'da 18 yaş üzerinde, hafif ve orta enfeksiyon geçiren ancak durumunun kötüleşme riski oluşan hastalara verilecek.

Veriler, Paxlovid'in enfeksiyonun ilk günlerinde verilmesinin en etkili durum olduğunu gösteriyor. Britanya'nın İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleyici Kurumu, ilacın semptomların başlamasından sonra beş gün içerisinde başlaması gerektiğini söyledi.

Pfizer, Paxlovid'in hastaneye yatış ve ölümü önlemede yüzde 90'a kadar etkili olduğunu açıklamıştı.