Britanya polis teşkilatında 'uygunsuz ilişki' krizi; 38 yaşındaki komiser açığa alındı

Britanya'da evli bir polis komiseri, emrinde çalışan bir meslektaşıyla "uygunsuz ilişki yaşadığı" gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

38 yaşındaki komiser Daniel Greenwood'a, 21 yaşındaki polis memuru Caitlin Howarth ile ilişki yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Howarth da soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldı.

The Sun'ın aktardığına göre dedektifler, ikili arasındaki mesajlaşmaları ve buluşmaları inceleyecek.

Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, "Görevden uzaklaştırılma haberleri Bradford ve Leeds'de bu hafta orman yangını gibi yayıldı. Dan bir aile adamı ve iyi bir insandır, o yüzden görevden uzaklaştırılması herkesi şaşırttı" diye konuştu.