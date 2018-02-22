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Dünya

Britanya Parlementosu'nda Türkiye Dostluk Gurubu kuruldu

Celal Sönmez / Londra, 22 Şubat (DHA) - Çalışmalarını Londra merkezli yürüten düşünce kuruluşu, Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin (CEFTUS) girişimiyle, Britanya Parlementosunda 30 milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesinin katıldığı "Britanya Parlementosu T

22 Şubat 2018 14:55

Celal Sönmez / Londra, 22 Şubat (DHA) - Çalışmalarını Londra merkezli yürüten düşünce kuruluşu, Türkiye Araştırmalar Merkezi\'nin (CEFTUS) girişimiyle, Britanya Parlementosunda 30 milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesinin katıldığı \"Britanya Parlementosu Türkiye Dostluk Grubu\" kuruldu.

Tüm partilerden milletvekili ve Lordlar Kamarası üyelerinin katıldığı Grup, Britanya Parlementosu\'ndaki en büyük dostluk guruplarından birisi oldu.

İşçi Partili Liverpool Milletvekili Dan Carden’in Kurucu Başkanlığa seçildiği Türkiye Dostluk Grubu\'nun ilk toplantısında, Muhafazakar Parti milletvekilleri David Warburton ve David Amess, Liberal Demokrat Parti Milletvekili Tom Brake ve Iskoçya Ulusal Partisi milletvekilleri Brendan O’hara ile Lord Maurice Glassman ve Baroness Harris Başkan Yardimcılıklarına seçildiler.

Britanya Parlementosu Türkiye Dostluk Gurubu\'nun, toplumun sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek üzere kurulduğunu belirten CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, kısa sürede önemli çalışmalar başlatacaklarını söyledi. (Fotoğraf)

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