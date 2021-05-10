Britanya, normalleşmede ikinci aşamaya geçerken Hindistan varyantı endişe veriyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ülkedeki normalleşme planı çerçevesinde bugün, 17 Mayıs'tan itibaren aile ve arkadaşlar arasında kapalı alanda toplanabileceğini, sinema ve müzelerin de açılabileceğini duyurması bekleniyor. Öte yandan bilim insanları, ülkedeki Koronavirüs'ün Hindistan varyantına karşı uyarıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkedeki normalleşme sürecinin bir sonraki aşamasına dair detayları vermesi bekleniyor.

Britanya'da yetişkinlerin üçte ikisinin en az bir doz aşılandığı ve son 28 günde testi pozitif çıkanlar arasında yalnızca 2 kişinin öldüğü belirtilirken Johnson'ın gelecek haftadan itibaren 6 kişi, 2 hane kısıtlamasıyla insanların kapalı alanlarda buluşması, yiyip içmesine izin verileceğini duyuracak. Aynı zamanda konaklama sektörü, sinemalar, müzeler ve galeriler de açılacak.

Bilim insanları ise Koronavirüs vakalarının Hindistan varyantı görüldüğü bölgelerde iki katına çıktığını söyledi. Hindistan varyantı ve artan vakalardan etkilenen bölgelerin çoğunlukla etnik azınlıklaırn yaşadığı, dezavantajlı grupların bulunduğu ve aşılama oranlarının düşük olduğu yerler olduğu belirtildi.