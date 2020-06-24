Britanya'nın ünlü jokeyi Liam Treadwell evinde ölü bulundu

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Britanya'da ünlü jokey Liam Treadwell, 34 yaşında evinde ölü bulundu. Treadwell'in ölüm nedeni henüz tespit edilemedi.

Polisin Liam Treadwell’in ölümü ile ilgili oluşturduğu raporda “Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri, gelen ihbar üzerine gittikleri evde 30’lu yaşlarda bir erkek cesedi ile karşılaştı. Şahsın ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Ancak olayın cinayet olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı” denildi.

34 yaşındaki jokey Treadwell, kariyerinde 300'den fazla yarış kazandı. Treadwell'in en büyük başarılarından biri, Nisan 2009’da Aintree Hipodromu’nda koşulan Britanya'nın en büyük yarışı Grand Nation olmuştu. 1’e 100 veren Mon Mome isimli atı süren Liam Treadwell, yarışı kazanarak zafer kazanmıştı.

Son yıllarda emekliye ayrılan Treadwell, geçen yıl The Telegraph’a yaşadıkları ile ilgili “Birden baş ağrılarım inanılmaz arttı. Ailem ve arkadaşlarım bana değiştiğimi söylemeye başladılar. Bazı küçük ayrıntılarla değiştiğimi bana da göstermeye çalıştılar. Oysa ben hala eski ben olduğunu düşünüyordum. Özel hayatım da pek iyi gitmiyordu. Bu nedenle Şubat 2018 yılında ani bir kararla emeklilik kararı aldım. Ancak işler düzenlemedi. Tükenmişlik sendromu yaşadım. Psikoloğa göründüm ama faydası olmadı” demişti.