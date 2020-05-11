Britanya'nın kısıtlamaları gevşetme planı açıklandı: 'Evde kal' yerine 'uyanık ol'

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıkladı.

Başbakan Johnson, ikinci bir dalganın başlama riskine karşı kısıtlamaların sonlandırılması için henüz erken olduğunun altını çizdi. Britanya'da mevcut kısıtlamalar 23 Mart'tan bu yana uygulanıyordu.

Johnson konuşmasında ‘evde kalın’ mesajı yerine bu defa ‘uyanık olun’ ifadelerini kullandı. Buna göre 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren planın birinci safhası başlıyor. Bu süreçte, 23 Mart’tan bu yana devam eden kısıtlamalar sürecek ancak insanların gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapmalarına izin verilecek. İnsanlar, sosyal mesafeyi koruyarak açık alanlarda ve parklarda aktivite yapabilecek, sahillerde güneşlenebilecek. Bu sürede evden çalışma imkanı olanların buna devam etmeleri gerektiğini belirten Johnson, evden çalışması mümkün olmayanların ise toplu ulaşım kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Birinci safhanın başarı bir şekilde geçirilmesi halinde haziran ayının başında ikinci safha başlayacak. Bu safhada bazı mağazaların ve ilkokulların açılması bekleniyor.

Temmuz ayı başında da bazı turistik ve halka açık mekanların açılması bekleniyor.

Başbakan Johnson ayrıca beş seviyeden oluşan yeni 'Covid Uyarı Sistemi’nin yürürlüğe gireceğini kaydetti. Sistem, seviye 1 ile seviye 5 arasında salgına karşı risk seviyelerini belirleyecek. 1’inci seviye salgın tehlikesinin İngiltere’den tamamen ortadan kalktığına işaret ederken 5’inci seviye, tehlikenin en yüksek seviyede olduğunu bildirecek