Britanya'nın eski istihbarat şefi Koronavirüs'ün insan yapımı olduğunu iddia etti

Britanya Gizli Haber Alma Servisi MI6'nın eski şefi Sir Richard Dearlove, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) insan yapımı olduğunu ve Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan 'kazayla' yayıldığını iddia etti.

Daily Mail'ın aktardığı habere, eski MI6 Şefi Sir Richard Dearlove, basına yaptığı açıklamada, Norveç ve İngiliz bilim insanlarına dayandırdığı bir rapora göre, Koronavirüs'ün Vuhan’daki laboratuvarından kazayla yayıldığını ileri sürdü.

Dearlove, yapılan çalışmayı incelediğinde virüsün insan yapımı olduğunu ve kazayla ortaya çıktığını vurguladı. MI6’i 1999 ile 2004 yılları arasında yöneten Dearlove, St George's Hastanesi’nden Profesör Angus Dalgleish ile Londra Üniversitesi’nden Norveçli Virolog Birger Sorensen’in birlikte hazırladıkları raporun çok önemli olduğunu ifade etti. Raporda, SARS virüsüyle aynı aileden olan koronavirüsün (SARS-Cov-2) incelendiğinde, virüs ailesinden tamamen farklı yapıya sahip olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Eski MI6 şefi, yayınlanan raporun sonucunda Koronavirüs'ün insan yapımı olduğuna dair elle tutulur deliller olduğunu belirtti.