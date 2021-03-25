Britanya'nın eski Başbakanı lobi soruşturması altında

Britanya’nın eski Başbakanı David Cameron, batmış olan tedarik zinciri finansörü Greensill Capital'a hükûmet yardımı sağlanması için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle bağımsız bir gözetim organı tarafından soruşturuluyor.

Financial Times, Cameron'ın finans şirketinin çökmesinden aylar önce şirketin COVID-19 kredi programlarına erişimini artırmak için hükümete kulis yaptığını bildirdi.

Reuters’a göre, Perşembe günü yapılan açıklamada, "Danışman Lobiciler Kayıt Memuru, David Cameron'un kayıtsız danışman lobiciliği yapıp yapmadığını araştırıyor" dendi ve soruşturma devam ederken konuyla ilgili daha fazla yorum yapılmayacağını belirtildi.

Çarşamba günü, Başbakan Boris Johnson, Cameron'un Greensill'e yardım etmek için Downing Street yetkililerine lobi yaptığına dair hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Sözcüsü geçen hafta, Maliye Bakanlığı'nın batan şirketin krediler için yaptığı talebi "yargı süreci" sonrasında desteklememe kararı aldığını söyledi.