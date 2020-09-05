Britanya'nın eski ABD Büyükelçisi Darroch: Boris Johnson, Trump'a hayranlık duyuyordu

T24 Dış Haberler

Britanya'nın eski ABD Büyükelçisi Kim Darroch, ülkenin Başbakanı Boris Johnson'ın Donald Trump'a hayranlık duyduğunu ve ondan etkilendiğini ifade etti.

Darroch, Trump'ın "gerçek ve olgularla düzensiz ilişkisinin" Johnson'ın ilgisini çektiğini ifade etti.

Trump'ı sert bir dille eleştirdiği diplomatik telgrafların ortaya çıkmasının ardından istifa eden Darroch, yeni kitabında görevini bırakmak zorunda kalmasında Johnson'ın da suçu olduğunu ifade etti.

Darroch kitabında, Johnson'ın dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Trump'a hayran kaldığını yazdı. Büyükelçi, bu hayranlığın Trump'ın İngilizceyi kullanım sekline yoğunlaştığını ifade etti ve ekledi, "Buna sınırlı kelime dağarcığı, mesajların basitçe verilmesi, siyasi doğruculuğa mesafe de dahildi".

Kitabın yayınlanan bölümleri hakkında The Times'ın sorularını yanıtlayan Darroch, "Bu huyların hiç biri Johnson'a bulaştı mı?" sorusuna, "Duyduğuma göre bu hükûmet sunum ve dile çok özen gösteriyor" yanıtını verdi.

Darroch, telgrafların sızmasından sonra Johnson'ın kendini kovmayacağına dair hiçbir açıklama yapmamasının istifasında rol oynadığını, bu sebeple bazı açılardan istifasında Başbakan'ın da suçu olduğuna inandığını söyledi.