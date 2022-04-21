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Dünya

Britanya'nın en uzun yaşayan hükümdarı; Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı şerefine kendisinden ilham alınarak hazırlanan bir Barbie bebek çıktı

21 Nisan 2022 08:53

Britanya Kraliçesi Elizabeth bugün 96’ıncı yaşını kutluyor. 

Britanya’nın en uzun yaşayan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, ailesi ve yakınlarıyla Sandrigham’da 96’ıncı yaş gününü kutlayacak. 

Kraliçe Elizabeth’in doğum günü için paylaşılan fotoğrafta, hayatı boyunca atlara meraklı olan Kraliçe’nin iki midilliyle poz verdiği görülüyor. 

Son zamanlarda yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hareketlilikle ilgili sorunları olduğu bilinen Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılını bu yıl kutlamıştı. 

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı şerefine kendisinden ilham alınarak hazırlanan bir Barbie bebek çıktı. 

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