Britanya'nın en büyük sendikası ilk defa bir kadın başkan seçti

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1,2 milyon üyesiyle Britanya'nın en büyük sendikası olan Unite'ın yeni Genel Sekreteri Sharon Graham oldu.

Graham, Unite'ın ilk, Britanya'da büyük bir ticaret sendikasının ikinci genel sekreteri olacak.

Seçimde Graham, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın desteklediği Gerard Coyne ve 'geleneksel solun' adayı Steve Turner'ı geçti.

Üyelerin yüzde 12'sinin oy kullandığı seçimlerde Graham oyların yüzde 37.7'sini, Turner yüzde 33.8'ini ve Coyne da yüzde 28.5'ini aldı.

Birçok kişi tarafından "aşırı solun" adayı olarak nitelendirilen Graham, Britanya'da işçi hareketinin önemli sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Liseyi bırakıp henüz 16 yaşında garson olarak çalışmaya başlayan Graham, 17 yaşında daha iyi maaş ve çalışma şartları talebiyle meslektaşları arasında bir görev bırakma eylemi örgütlemişti.

Sonuçlar açıklandıktan sonra bir konuşma yapan Graham, "Üyelerimiz tarafından seçilmek beni onore etti. Bana duydukları güvenin büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayım" dedi.