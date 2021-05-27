Britanya lideri Johnson'dan ''On binlerce insan siz harekete geçmediğiniz için mi öldü?'' sorusuna yanıt

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, eski başdanışmanı Dominic Cummings'in 2020 başından bu yana hükümetin aldığı kararlara işaret ederek "On binlerce insan önlenebileceği hâlde hayatını kaybetti" demesine karşı çıktı.

BBC muhabiri Johnson'a ''On binlerce insan siz harekete geçmediğiniz için mi öldü?'' diye sordu.

Johnson yanıt olarak, ''Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Tabii ki peş peşe birçok zor karar vermek durumunda kaldık. Bunlardan hiç birini hafife almıyorum'' dedi.

Cummings dün Parlamento'da yürütülen, hükûmetin Covid-19 salgınına karşı izlediği politikaların incelendiği soruşturmada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Salgının ilk döneminde hükûmetin adımlarını eleştiren Cummings, sürü bağışıklığına bağlı "yanlış yaklaşım" nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Cummings, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un topluma yalan söylediğini iddia etti ve görevden alınması gerektiğini söyledi. Daha önce uyarıda bulunması gerektiğini söyleyerek öz eleştiri de yapan Cummings "Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu dönem hata yaptık" dedi. Cummings, Başbakan Boris Johnson'la ilgili de "Onu görev için yetersiz buluyordum" diye konuştu.