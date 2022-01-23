Britanya, Kremlin'in Ukrayna lideri olarak belirlediği Rusya yanlısı bir isim olduğunu söyledi

T24 Dış Haberler

Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Moskova yanlısı bir Ukraynalı ismin ülkeyi yönetmesini planlamakla suçladı.

BBC'de yer alan habere göre, Britanya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev'in adını potansiyel bir Kremlin adayı olarak verdi. Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss "Bugün paylaşılan bilgiler, Rusya'nın Ukrayna'yı alt üst etmeyi amaçlayan eylemlerini ve Kremlin'in düşüncesinin içeriğini gösteriyor. Rusya gerilimi düşürmeli, saldırganlık ve yanlış bilgi kampanyalarını bitirmeli, diplomasi yolu izlemelidir" dedi.

Truss, Ukrayna'nın işgali durumunda "ağır bedelleri olacağını" tekrarladı.

Batılı ve Britanyalı istihbarat servisi, Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu aktarmıştı. Rusya, bunu reddetmiti.

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından Rusya'dan yapılan açıklamada yanlış bilgi yaymayı brakmaları ve "provakasyonu durdurmaları" istendi.

Britanya'nın açıklamasında Putin'in Ukrayna için seçtiği isim olan Murayev Obsever gazetesine "Çok mantıklı değil. Ben Rusya'dan yasaklıyım. Yalnızca parama değil, babamın şirketine de el konmuştu" dedi.

Öte yandan Britanya Dışişleri Bakanlığı, Murayev gibi Rusya istihbarat servisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen dört isim verdi.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları Cuma günü Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya ve Batı ülkeleri arasında geçen hafta yoğun bir 'diplomasi haftası' gerçekleştirilmişti ancak masada ilerleme kaydedilemedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.