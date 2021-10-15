Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'ten dünya liderlerine 'iklim' tepkisi: Konuşuyorlar ama bir şey yapmıyorlar

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Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, dünya liderlerine iklim krizine karşı harekete geçmedikleri için tepki gösterdi ve ''konuşup daha sonra bir şey yapmayan insanlardan rahatsız olurum'' dedi.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışına katılan II. Elizabeth, parlamento başkanı Elin Jones ve Cornwall Düşesi ile canlı yayımlanan bir sohbet gerçekleştirdi. Konuşmada Glasgow'da gerçekleştirilecek iklim zirvesi Cop26 gündeme geldi. Elizabeth, Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri ile birlikte zirveye katılacak.

Kraliçe, ''İnanılmaz değil mi? Sürekli Cop hakkında konuşuluyor. Hala kim katılacak bilmiyorum. Sadece kimlerin gelmediğini biliyoruz. Konuşup konuşup sonra harekete geçmemeleri çok rahatsız edici'' diye konuştu.

Jones, Prens William'ın ''Dünyanın en zekilerinin bu gezegeni tamir etmeye odaklanmasına ihtiyacımız var; gidip yaşayacak başka yer bulmaya çalışmalarına değil'' sözlerini gündeme getirdi.

II. Elizabeth, William'ın sözlerine katıldığını ifade etti.