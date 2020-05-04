Britanya, Koronavirüs sonrası iş hayatını planlıyor; evden çalışma mümkün olduğu sürece devam edecek

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin planları gelecek hafta belirlemesi bekleniyor. İlk olarak çalışma yerleri için düzenlenen planda ofis çalışanlarının evde çalışmaları mümkünse bunu birkaç ay daha sürdürmesi planlanıyor.

BBC ve Financial Times'ın aktardığına göre, 200 bine yakın Koronavirüs vakasının görüldüğü Britanya'da iş yerleri mümkün olan süre boyunca evlerinden çalışmaya teşvik edilecek. Öte yandan personelin ofise gitmesi gereken durumlarda çalışma saatlerinde değişiklik, ortak masa kullanımına son verme ve hijyen önlemlerini arttırma gibi adımlar uygulanacak.

Mağaza veya bankalarda müşteriyle doğrudan iletişime geçen çalışanlar plastik şeritlerle korunacak.

Britanya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 446'yı aştı.