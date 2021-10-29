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Dünya

Britanya, kırmızı listesini boşaltıyor

Londra, sistemin yürürlükte kalacağını ve gerekirse ülkelerin tekrar listeye eklenebileceğini ifade etti

29 Ekim 2021 10:29

T24 Dış Haberler

Britanya, Koronavirüs seyahat listesinde hala kırmızı listede bulunan 7 ülkeyi de listeden çıkarmaya karar verdi. 

Ekvador, Dominik Cumhuriyet, Kolombiya, Panama, Haiti ve Venezuela'dan Britanya'ya gelenler, aşılı oldukları sürece karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Britanya, kırmızı liste sisteminin yürürlükte kalmaya devam edeceğini ve Koronavirüs durumuna göre gerek görülürse ülkelerin yine bu listeye eklenebileceğini bildirdi. 

Britanya Ulaştırma Bakanı, Delta'nın dominant varyant haline gelmesiyle bilinen varyantların Bileşik Krallık'a girme olasılığının düştüğünü, bu yüzden listeyi boşaltma kararı aldıklarını ifade etti. 

Türkiye, Ekim ayının başında kırmızı listeden çıkarılmıştı.

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