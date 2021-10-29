Britanya, kırmızı listesini boşaltıyor

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Britanya, Koronavirüs seyahat listesinde hala kırmızı listede bulunan 7 ülkeyi de listeden çıkarmaya karar verdi.

Ekvador, Dominik Cumhuriyet, Kolombiya, Panama, Haiti ve Venezuela'dan Britanya'ya gelenler, aşılı oldukları sürece karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Britanya, kırmızı liste sisteminin yürürlükte kalmaya devam edeceğini ve Koronavirüs durumuna göre gerek görülürse ülkelerin yine bu listeye eklenebileceğini bildirdi.

Britanya Ulaştırma Bakanı, Delta'nın dominant varyant haline gelmesiyle bilinen varyantların Bileşik Krallık'a girme olasılığının düştüğünü, bu yüzden listeyi boşaltma kararı aldıklarını ifade etti.

Türkiye, Ekim ayının başında kırmızı listeden çıkarılmıştı.