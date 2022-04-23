Britanya, Kiev büyükelçiliğini tekrar açıyor

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin savaş nedeniyle geçici olarak kapattığı Kiev büyükelçiliğinin gelecek hafta tekrar açılacağını duyurdu.

Rusya'nın işgali sırasında ülkeden ayrılan Britanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons'ın da gelecek hafta Kiev'e döneceği bildirildi.

Başbakan Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanlarının "gerçekçi olarak" yıl sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti.

Kiev büyükelçiliği hakkındaki kararını Londra'da Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında duyuran Johnson, Britanya istihbaratına göre yıl sonuna kadar devam edebilecek savaşı Rusya'nın da kazanma ihtimali olduğunu belirtti.

Rusya güçleri geçen haftalarda başkent Kiev'in çevresinden çekilmişti. Johnson, bu ay Kiev'i ziyaret edip Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye ülkesine 3 milyon sterlin değerinde silah vereceklerine dair söz vermişti.