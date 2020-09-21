Britanya Kıdemli Bilim Danışmanı Sir Vallance: Ekim ortası itibariyle günde 50 bin vaka görmeye başlayabiliriz

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Britanya hükûmetinin Kıdemli Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, yeni önlemler alınmadığı taktirde Ekim ortası itibariyle ülkede günlük 50 bin yeni Covid-19 vakası görülebileceğini ifade etti.

Vallance, vakaların bu kadar artış göstermesi durumunda kasım ayında Britanya'da günlük ölüm sayısının 200 civarına çıkacağını bildirdi.

Sunduğu verilerin rastgele bir tahmin olmadığını vurgulayan Vallance, "Şu anda ülkedeki vaka sayılarının yedi günde bir ikiye katlandığını düşünüyoruz" dedi.

Vallance, vaka sayılarında böyle büyük bir patlamayı önlemek için vaka sayılarının 7 günde bir iki katına çıkmasının önlemeleri gerektiğini söyledi. Kıdemli Bilim Danışmanı, bunun içinde hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Boris Johnson'ın kısa süre içinde İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'e yeni önlemler alınıp alınmayacağına karar vermesi bekleniyor.