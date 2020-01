Britanya Kebap ödülleri'nin jürisi belirlendi

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Britanya Kebap Ödülleri\'nin aralarında siyaseti medya ve iş dünyasından önde gelen isimlerden oluşan jüri üyeleri açıklandı.

Britanya Parlamentosu’nda 2013 yılında küçük bir resepsiyonla başlayan Britanya Kebap Ödülleri 12 Mart’ta altıncı kez kebap sektöründen başarılı işletmelere ödüllerini takdim edecek.

Ödül törenine iki ay kalırken Britanya genelinde kebap dükkan ve restoranları için internet üzerinden gelen oylar toplanıyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi Britanya’nın çeşitli bölgelerindeki kebapçılar sektörün saygın ödül töreninde yer almak için yarışıyorlar.

Ödül törenine yaklaşırken oylama için son tarih 22 Ocak 2018 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra en yüksek oyu olan kebapçılar kısa listeye kalacaklar. Kısa listeye girebilen kebapçılar müşterilerinden oy istemeleri için teşvik ediliyorlar.

Britanya Kebap Ödüllerinin 2018 yılı jürisi ise, siyasetin, medyanın ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Enfield North bölgesinden İşçi Partili Milletvekili Joan Ryan, Muhafazar Partili Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, yine Muhafazakar Partili Lordlar Kamarası’ndan Baroness Warsi, Stalybridge ve Hyde bölgesi İşçi Partili Milletvekili Jonathan Reynolds, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Joanne McCartney AM ve Jennette Arnold AM, Ünite sendikası Genel Sekreteri Steve Turner, Financial Times kıdemli politika muhabiri Jim Pickard, City AM gazetesi kurucularından Lawson Muncaster, Heart Radyosu Djlerindenn Lucy Horobin, gıda sektörü ve diğer sektörleri temsilen iş adamları Maurici Abboudi, Mustafa Topkaya, Altan Kemal, Rami Ranger CBE ve Shany Gupta bu yılın jürisinde yer alıyorlar.

Britanya Kebap Ödülleri kurucusu İbrahim Doğuş, “22 Ocak oylama için son gündür. Sonrasında çeşitli kategorilerde oy almış işletmeler tekrar oylanacak. En çok oyu alan, hijyen puanı yüksek ve oyları için hem müşterilerini teşvik etmiş hem de yerel yönetimlerden ve milletvekillerinden ödüller için referans alabilenlerin şansları çok yüksek. Herkese başarılar diliyoruz. Bu yılda kebap sektörünün itibarını artıracak ve gece gündüz çalışan kebapçıların emeklerini göz önüne çıkaracağız dedi” dedi.

2018 Britanya Kebab Ödülleri için kategorileri ise şöyle:

Just Eat en iyi paket servis kebap restoranı/kebapçısı

Müşteri memnuniyeti

En iyi yeni kebap restoranı/kebap dükkanı Londra/Londra dışı

En iyi kebapçı (Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, İngiltere, Londra)

En iyi kebap restoranı (Kuzey ve Batı Londra)

En iyi kebap restoranı (Güney ve Doğu Londra)

En ekonomik restoran

En iyi ‘fine-dining’ restoran

En iyi seyyar kebapçı

Yılın şefi

Kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler