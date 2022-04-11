Britanya istihbaratı: Rusya, Mariupol'de fosfor mühimmatı kullanabilir

Britanya Savunma Bakanlığı istihbaratı Rusya’nın geçmişte Donetsk’te fosfor mühimmatları kullandığını belirterek Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol şehrinde de çatışmalar yoğunlaştıkça fosfor mühimmatları kullanılabileceğine karşı uyardı.

Britanya Savunma Bakanlığı istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla ilgili son verilerini paylaştı. Britanya istibaratı, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk ayrılıkçı yönetimlerinin bulunduğu bölgede bombardımanı sürdürdüğünü söyledi. Ukrayna ordusunun saldırılara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya’nın kontrol edilemeyen bombalara devam eden bağlılığı hedef alırken ayrım yapma kapasitelerini düşürüyor ve bu durum daha fazla sivil ölümü riskini ciddi derecede artırıyor”

Açıklamada Rusya’nın daha önce Donetsk’te fosfor mühimmatları kullandığı belirtilerek, Mariupol’de de kullanabilecekleri belirtildi.