Britanya İçişleri Bakanı, köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılmasına "Utanç verici, vandallık" dedi

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, Bristol kentindeki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılmasını "utanç verici" olarak değerlendirdi. Patel, "Bu düpedüz vandallık" dedi.

Bristol'da gerçekleşen ırkçılık karşıtı eylemlerde köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılıp nehre atılması hakkında konuşan Patel, "Bu düpedüz vandallık" diyerek sorumluluların bulunacağını söyledi.

Bristol merkezindeki bronz heykel sokaklarda gezdirildikten sonra Avon Nehri'ne atılmıştı. Göstericilerden bazıları devrilen heykelin üzerine çıkarak dans etmişti.

10 binden fazla kişinin katıldığı belirtilen eylemde bazı göstericilerin de Minneapolis'te dizini 8 dakika süreyle Floyd'un boğazına bastırarak ölümüne neden olan Derek Chauvin adlı polis memurunun yaptığı gibi dizlerini heykelin boğazına dayadıkları görüldü.

84 bin Afrikalı'yı köleleştirdi

Edward Colston, 1672-1689 yılları arasında 84 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğu gemileriyle Amerika'ya köle olarak götürmüştü.

Colston'ın heykeli 1895'te dikilmişti. Kent merkezindeki heykelde Colston'ın köle ticareti yaptığından söz edilmiyor. Heykelin kaldırılması için geçen hafta internette açılan bir dilekçeyi yaklaşık 12 kişi imzaladı.